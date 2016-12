Governo propõe idade mínima de 65 anos para aposentadoria

Tamanho do texto

O presidente Michel Temer irá encaminhar amanhã (6) ao Congresso Nacional uma Emenda Constitucional que muda as regras da Previdência e as formas como o brasileiro pode se aposentar. Entre as mudanças está a idade mínima de 65 anos para se aposentar.

"É preciso postergar a concessão da aposentadoria. Isso só pode ser feito pelo estabelecimento de uma idade mínima. Se o sistema se mantiver nos parâmetros atuais, a conta não fecha", afirmou o presidente.

De acordo com a Agência Brasil, Temer disse a senadores e deputados que a reforma da Previdência a ser encaminhada ao Congresso será "amplamente debatida" durante sua tramitação no Legislativo.

"Manter sustentável a Previdência exige induvidosamente uma reforma, sob pena de colocar em risco recebimento de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários desta e das próximas gerações. Temos longa experiência no Parlamento e sempre fizemos pequenas reformas. Chega de pequenas reformas", disse.

Segundo Temer, a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição hoje é de 54 anos. "O segurado permanece mais de 20 anos recebendo e ainda pode deixar pensão para os seus dependentes. Em alguns grupos o tempo de gozo do benefício é superior ao tempo de contribuição".

Ainda conforme o presidente, as novas regras valerão "integralmente" para os mais jovens, mas haverá uma transição para os trabalhadores com 50 anos ou mais. Temer garantiu ainda que os que já completaram o tempo de serviço mínimo não serão atingidos.