Governo elabora medidas para organizar as finanças do País

Buscando organizar a bagunça em que se encontra o Brasil, Governo anunciou medidas a serem implantadas em 120 dias, entre as propostas, corte de cargos comissionados, definição do teto dos gastos públicos e apresentação da reforma da Previdência são as mais importantes.



Com a economia em desequilíbrio e as contas públicas no vermelho, o governo Michel Temer trabalhou para organizar as finanças do País e criar as condições necessárias para o crescimento e para a geração de empregos.



Essa retomada, segundo especialistas, passa necessariamente por um novo equilíbrio fiscal e por um novo modelo de gestão das contas públicas.



Para atingir o equilíbrio de contas, foi divulgada à aprovação e promulgação da Emenda Constitucional dos gastos públicos. O texto reestrutura a forma de organizar o Orçamento ao criar um limite para a expansão das despesas. A partir de agora, elas poderão crescer o equivalente à inflação do ano anterior.