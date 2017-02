Governo do Estado do Espírito Santo irá punir 703 militares aquartelados

A partir de Sábado (11), a folha da Polícia Militar está cortada, pontos cortados e suspensão das férias dos policiais, pois o quadro das ações dos servidores está configurado como “Motim”. O secretário de Segurança Pública, André Garcia, disse que “estamos identificando com imagens as mulheres dos policiais envolvidos, essas pessoas vão pagar os custos de deslocamento das Forças Armadas, Marinha, Exército, que foram mobilizadas por causa dessas pessoas, o recado está dado também aos familiares desses policiais, pois não vão fugir desse processo”, afirma secretário de Segurança.



Em coletiva a imprensa - presencial e via redes sociais - foi abordado como foco principal do governo ar segurança da população, que irá contar com ajuda de 3 mil efetivos, para auxiliar a segurança da Grande Vitória.“A anistia para quem não sabe não é um poder do Governo do Estado, é de caráter Federal, não temos como alterar essa situação, o Espírito Santo passou 7 anos diminuindo o número de homicídios, estamos acima da quantidade”, conclui Secretário.



De acordo com o comandante, Coronel Nylton Rodrigues, são cabos, soldados e sargentos indiciados pelo crime de revolta. Desses, 327 foram indiciados nesta quinta (09) e, outros 376, nesta sexta (10). Eles vão ter as férias e os pontos cortados e podem pegar até 20 anos de prisão.



"Quando ocorre uma ação de desobediência, o policial militar passa a cometer uma transgressão grave e um crime militar por desobediência. Quando essa desobediência evolui para motim (reclusão no quartel estando desarmado), quer dizer que, além da desobediência, esse policial também responderá por motim, crime previsto por pena de 4 a 8 anos de prisão. Esse crime de motim também evolui para revolta, quando um grupo se isola num quartel, armado. Esse crime de revolta tem previsto de 8 a 20 anos de prisão", conclui Comandante.

A paralisação dos militares completa sete dias, levando a região da Grande Vitória ser tomada pelo Caos, Pânico e Medo, dos populares, que não estão conseguindo nem sair de casa, com medo de represálias, assaltos e sequestros.