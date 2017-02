Governo do ES se reúne com familiares de PMs para restabelecer segurança

Fernando Madeira / Gazeta Online O Estado está impossibilitado no momento de realizar reajuste salarial, porém, se dispõe a reanalizar a situação na próxima apresentação fiscal em quatro meses

Na madrugada de hoje (10), o Governo do Espírito Santo, reuniu-se com familiares dos Policiais Militares, na tentativa de realizar um acordo para restabelecer a segurança do Estado.



Na ata da reunião, o Governo se comprometeu em apresentar um cronograma das promoções previstas em lei que não tenham sido efetivadas, de forma que todos os Policiais Militares que tenham direito legal à promoção serão promovidos até o fim de 2017.



Com base na reivindicação do Movimento das Mulheres, familiares e Amigos dos Policiais Militares, Governo alega com base na lei de Responsabilidade Fiscal a impossibilidade fiscal e legal da concessão do pleito, porém, deixando acordado de que a cada quatro meses (prazo de análise fiscal das contas do Estado), será analisada a possibilidade do aumento salarial da categoria.



De acordo com o Secretário de Direitos Humanos, Julio Pompeu, " A reunião que tivemos esta noite, em resumo, a proposta que nós temos, após a análise das propostas apresentadas, que era de 100% de aumento e anistia a todos os militares, esda proposta foi corrigida para 100% de reposição de 7 anos.O Estado está a muito dentro da responsabilidade fiscal, sendo acionado a todo momento pelo Tribunal de Contas, isso nos impede legalmente de dar qualquer aumento a qualquer categoria funcional do Estado do Espírito Santo", conclui Secretário.