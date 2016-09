Governo divulga produtos com bônus do Pronaf em setembro

O governo federal divulgou nesta sexta-feira (9) a lista de culturas cujos produtores terão direito a bônus no mês de setembro. A regra vale para pequenos agricultores segundo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). As culturas são: açaí, babaçu, borracha natural, cacau, cará/inhame, laranja e leite.



Agricultores familiares que plantam essas culturas, nos estados designados pelo governo, terão desconto ao pagar suas prestações de crédito rural para custeio ou investimento. Eles fazem jus ao benefício quando o valor de mercado do produto financiado está abaixo do preço de garantia do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar.



Os estados cujos agricultores poderão pleitear o desconto são Amapá, Pará, Tocantins, Ceará, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Alagoas.



A previsão está em portaria publicada nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial da União, pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário.