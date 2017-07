Governo deve anunciar aumento de impostos para cumprir meta fiscal

Tomaz Silva/Agência Brasil Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles deve anunciar nesta quinta-feira (20), o aumento da alíquota do Pis/Cofins sobre a gasolina. Em entrevista a jornalista Miriam Leitão, ele disse que optou por esse aumento porque ele é “rápido para ser cobrado”, a intenção é começar a valer este ano e seguir até 2018.



A intenção é suprir a arrecadação federal e cumprir a meta fiscal para 2017, fixada em R$ 139 bilhões. Além do aumento do combustível, estudos apontam possível aumento no Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). Dados de equipes do Ministério da Fazenda e do Planejamento apontam que arrecadação deve superar R$ 10 bilhões.



A nova repatriação está trazendo menos recursos que o esperado, mas o governo ainda tem esperança de que ela aumente até o fim do prazo. A Receita Federal informou que supera os R$ 800 milhões a previsão de arrecadação potencial com a segunda fase da repatriação, segundo Miriam Leitão.



A elevação dos impostos é anunciada, após a divulgação de dados da Receita Federal, que fechou o primeiro semestre com a maior arrecadação de impostos dos últimos dois anos. No entanto, quando se olha a arrecadação de impostos ano a ano, no primeiro semestre, vê-se uma queda forte a partir de 2014. (Conforme Informações do Site G1)