Governo autoriza saque do FGTS para pagamento de dívidas

Divulgação Na semana passada, Governo Federal já havia anunciado outras mudanças no FGTS

Segundo informações do site G1, o Governo Federal decidiu autorizar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de dívidas. A equipe econômica já vinha estudando a implementação da medida.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer explicou que não haverá limite para o saque. O trabalhador, se quiser, poderá sacar, para qualquer fim, todo o valor que tem na conta inativa (aquela que deixa de receber depósitos do FGTS devido à rescisão do contrato de trabalho). De acordo com o Ministério do Planejamento, o cronograma para o saque de contas inativas será divulgado até o início de fevereiro.



Na semana passada, o Governo anunciou outras mudanças no FGTS, como a autorização para o trabalhador receber metade do rendimento apurado anualmente pela aplicação. O Governo também divulgou a redução da multa adicional de 10% paga pelos empregadores quando o trabalhador é demitido sem justa causa.



Segundo a colunista do G1 Cristiana Lôbo, o governo já definiu pelo menos três pontos para propor na reforma trabalhista que ainda deverá ser enviada ao Congresso Nacional: Prevalecer o negociado sobre o legislado; Jornada semanal de 48 horas, podendo ser cumpridas em 4 dias; Tornar permanente o Programa de Proteção ao Emprego (PPE), no qual é permitida a redução da jornada e do salário do trabalhador em até 30% sem que haja demissão. (Matéria editada às 14h47 para acréscimo de informações).