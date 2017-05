Gol passará a cobrar por bagagem despachada

Tânia Rêgo/Agência Brasil Empresas aéreas passam a cobrar por bagagem despachada

Após a Azul linhas aéreas informar que passará a cobrar as bagagens a partir de dia 1º de junho, agora foi a vez da Gol. Ao site G1 a empresa informou que os clientes terão duas opções na hora de comprar as passagens. Ele pode optar pelo pagamento junto com a emissão do bilhete, o valor cobrado será de R$ 30,00 ou pode ser optado na hora do Check-in, nesse caso o passageiro pagará o dobro, R$ 60,00. Ainda segundo a empresa, essas taxas passam a ser cobradas a partir do dia 20 de junho.



Não diferente da Azul, a Gol vai incentivar os cliente a viajarem apenas com bagagens de mão, lançando a tarifa Ligth. Os clientes que optarem por esse serviço poderão despachar as malas que não forem de mão, por um preço muito menor, mas só se o passageiro comprar o bilhete pela internet e em agências de viagens, já no balcão da empresa o valor será maior.



Antes da Agencia Nacional da Aviação (Anac) mudar as regras, as bagagens despachada não podiam ser cobradas já que o serviço estava incluso no valor do bilhete emitido. A Azul, Latam e Gol, haviam se manifestado que passariam a cobrar os despachos das bagagens assim que as regras começassem a valer, mas como em março a decisão foi derrubada as empresas voltaram atrás. No dia 29 de abrill a decisão foi revertida, e as linhas aéreas começaram a se manifestar.



Antes das alterações:

Bagagens de mão até 5 kg (o permitido na época) não era cobrado

Os passageiros poderiam despachar bagagens de até 23 kg em vôos nacionais sem taxas.



Depois das alterações:

Bagagens de mão até 10 kg (o permitido agora) não será cobrado.

Agora cada empresa poderá estipular um valor para despachar as bagagens, como fez a Gol e a Azul.



A empresa LATAN, deve cobrar R$ 50,00 por bagagem despachada em vôos nacionais. A empresa ainda não definiu a data de quando essa taxa passa a valer. Já a AVIANCA, ainda não decidiu como será feita a cobrança. Os clientes ainda poderão viajar pela empresa sem taxas adicionais.