Giovanna Lancelotti receberá R$ 55 mil em indenização do Facebook

A decisão saiu nesta sexta-feira (2) condenando a representante da empresa americana no Brasil, Facebook Serviços

Online do Brasil Ltda, a pagar a indenização de R$ 55 mil a atriz da Rede Globo, Giovanna Lancelotti.



Atriz encaminhou ação a justiça solicitando a exclusão de dez perfis falsos e cinqüenta e nove comunidades que lhe dirigiam ofensas à honra através de serviços prestados pela ré.



O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda informou que apenas a matriz americana pode remover tais conteúdos, e contestou ainda, dizendo que a autora deveria utilizar os meios de denúncias fornecidos pelo site, para que houvesse análise dos conteúdos e das páginas relacionadas, alegando ainda que algumas comunidades utilizavam da liberdade de expressão para emitir opiniões sobre a atriz.



O desembargador Fernando Foch considerou o serviço do Facebook defeituoso, ocasionando sérios danos à vítima. Ainda no acórdão, o magistrado considerou o abalo emocional de Giovanna Lancellotti e o fato de ela vir a ser prejudicada pelas falsidades divulgadas: “Ofensas dirigidas à vítima, através desses perfis e comunidades, implicam dano moral in re ipsa, agravado pelo fato de ser impotente o ofendido e, em caso de atriz, pela angústia de vir a sofrer reflexos negativos na vida profissional; tal prejuízo se superlativa se o provedor, instado a tanto, nada providencia”, sentenciou o desembargador Fernando Foch.



O Facebook ainda pode recorrer da decisão, a multa de R$ 55 mil terá correção a partir da data do julgamento dos recursos.