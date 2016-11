Geddel Vieira Lima pede demissão do governo Temer

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Geddel Vieira Lima

O ministro Geddel Vieira Lima Lima pediu demissão da Secretaria de Governo para tentar estancar a crise provocada após a demissão do ministro da Cultura, Marcelo Calero. Geddel cedeu às pressões de dentro do próprio Palácio do Planalto e entregou a carta de demissão na manhã desta sexta-feira (25).





Reprodução/Governo Federal Carta de Geddel a Temer

"Avolumaram-se as críticas sobre mim. Em Salvador, vejo o sofrimento dos meus familiares. Quem me conhece sabe ser esse o limite da dor que suporto. É hora de sair", escreveu o ex-ministro.

A crise no governo federal se agravou na quinta-feira, depois da divulgação do depoimento de Calero à Polícia Federal. Dias antes de deixar o governo, o ex-ministro gravou conversas com Geddel, com o presidente Michel Temer e com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.



Segundo informações do Estadão, Calero narrou em depoimento à PF, que teria recebido pressão de vários ministros para que convencesse o Iphan a voltar atrás na decisão de barrar o empreendimento La Vue, onde Geddel diz ter adquirido um apartamento, nos arredores de uma área tombada de Salvador.



Calero afirmou ter recebido "a mais contundente das ligações" de Geddel, em 6 de novembro,. No telefonema, o ministro da Secretaria de Governo deixou claro "que não gostaria de ser surpreendido com qualquer decisão que pudesse contrariar seus interesses".



Na versão do ex-ministro da Cultura, Geddel foi arrogante ao afimar que, se fosse preciso, "pediria a cabeça" da presidente do Iphan, Katia Bogéa, e falaria até mesmo com Temer.



Calero contou à PF que tanto Padilha quanto Temer insistiram para que ele levasse o processo sobre o prédio à Advocacia-Geral da União. Relatou ainda sua contrariedade com as pressões e desabafou com Nara de Deus, chefe de gabinete de Temer, que teria ficado "estupefata".