Foto de Moro com Aécio está entre os assuntos mais comentados do Twitter

Um dos 10 assuntos mais comentados no Twitter no Brasil hoje (7) é uma foto do juiz Sérgio Moro, aquele da Lava Jato, conversando e rindo com o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

A foto tirada durante a premiação 'Brasileiros do Ano', da revista 'Istoé', em São Paulo, começou a viralizar na noite de ontem. O assunto ainda rende muitas piadas.

O humorista José Simão não perdeu. “Exclusivo! Moro e Aécio estão de caso! Tão ficando!”, escreveu.

Veja algumas das brincadeiras publicadas: