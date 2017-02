Forças Armadas assume controle da segurança do Governo do Espírito Santo

TomazSilva/AgênciaBrasil Decreto foi publicado no Diário Oficial do estado, nesta quarta-feira (8). Sem PMs, Exército e da Força Nacional estão nas ruas

Nesta quarta-feira (8), o Governo do Estado do Espírito Santo publicou decreto no Diário Oficial, transferindo o controle operacional dos Órgãos de Segurança Pública para o General de Brigada Adilson Carlos Katibe, comandante da Força – Tarefa Conjunta, que está no Estado. O comando fica válido de 6 a 16 de fevereiro de 2017.



O decreto foi assinado pelo governador em exercício César Colnago e pelo Secretário de Segurança Pública, André Garcia.



De acordo com moradores da região da Grande Vitória, o caos no Estado é porque a Polícia Militar não está nas ruas e os familiares dos policiais realizam protestos bloquendo as saídas dos batalhões. As famílias pedem reajuste salarial para a categoria, que é proibida de fazer greve, e o governo nega. Desde sábado (4), o estado vive uma onda de violência com mortes, saques e assaltos.