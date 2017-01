Força Nacional chegará à região Norte na madrugada desta terça

Divulgação/PMMS Força Nacional é encaminhada a região Norte após rebeliões

Região Norte recebeu na madrugada desta terça (10), 200 integrantes da Força Nacional, para reforçar a segurança das penitenciárias locais. Na última semana, as rebeliões em Manaus e Roraima, comandadas por facções criminosas, causaram 64 mortes.



Os homens não deverão substituir agentes penitenciários dentro das prisões, mas reforçarão a segurança do entorno, podendo dar apoio às barreiras, ajudar na captura de fugitivos, escolta e guarda de presos que eventualmente precisem se deslocar para algum tribunal, por exemplo.



"A Força Nacional não poderá realizar substituição do que seria a função de polícia penitenciária", explicou. O transporte desses militares será feito por aviões da Força Aérea Brasileira.



De acordo com o Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sete estados pediram ajuda para reforçar a segurança do sistema penitenciário local, além do Amazonas e Roraima, também pediram ajuda, Acre, Mato grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantis.



Transferências de presos para presídios federais foram solicitadas e serão autorizadas pela Justiça ao surgirem vagas nos presídios, estes sendo escoltados pela Polícia Federal, além de armamentos e equipamentos para melhoria do sistema.