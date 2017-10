Fome sobe 6% na América Latina em 2016 e obesidade segue em alta, diz FAO

A fome aumentou 6% na América Latina e no Caribe em 2016, uma região que tem 42,5 milhões de pessoas desnutridas e, ao mesmo tempo, continua vendo crescer o sobrepeso e a obesidade, advertiu nesta terça-feira (10) a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A informação é da agência EFE.

Após anos de visíveis melhoras, o número de pessoas que passa fome na região aumentou em 2,5 milhões no ano passado em relação a 2015, segundo o organismo. Os dados fazem parte do relatório "Panorama da segurança alimentar e nutricional na América Latina e no Caribe 2017", elaborado pela FAO em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

"Estamos indo por um caminho difícil. A região deu um considerável passo atrás em uma luta que vinha ganhando. Não podemos tolerar os níveis atuais de fome e de obesidade, já que isso paralisará toda uma geração de latino-americanos e caribenhos", apontou o representante regional da FAO, Julio Berdegué, ao apresentar o relatório.

Embora os níveis de fome continuem sendo baixos na América Latina e no Caribe em relação a outras regiões do mundo, há sinais de que a situação está se deteriorando, especialmente na América do Sul, onde a fome cresceu de 5% em 2015 para 5,6% em 2016.

Na América Central, a desnutrição afetou 6,5% da população em 2016 e 17,7% no Caribe, que é a sub-região com a porcentagem mais elevada, apesar de a fome não ter aumentado no ano passado.

Por países, os dados confirmam a heterogeneidade que existe na região, com um primeiro grupo formado por Brasil, Cuba e Uruguai, onde a fome é inferior a 2,5%, apontou a FAO.

Em seguida, aparecem Argentina, Barbados, Chile, México e Trinidad e Tobago, com taxas iguais ou inferiores a 5%. Há um grupo de vários países que apresentam porcentagens de desnutrição superiores a 20%, como Antígua e Barbuda, Bolívia e Granada.