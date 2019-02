Fies divulga resultado nesta segunda

Arquivo/AgênciaBrasil O resultado pode ser acompanhado pelo site do programa ou através das instituições de ensino participantes

Nesta segunda-feira (25) o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulga seu resultado, na página do programa na internet. O resultado do programa também poderá ser verificado nas instituições de ensino participantes. No total, estão sendo ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na modalidade P-Fies. As duas modalidades têm apenas uma chamada.

Estudantes que forem pré-selecionados para a modalidade juro zero devem complementar suas informações no FiesSeleção, através do endereço eletrônico http://fies.mec.gov.br, no período de 26 de fevereiro a 7 de março de 2019, para contratação do financiamento.

Aqueles que forem aprovados pelo P-Fies devem verificar os procedimentos com os agentes financeiros operadores de crédito e as instituições de ensino superior.

A modalidade juro zero, para os que não forem selecionados, estes, serão incluídos automaticamente na lista de espera. Os estudantes devem acompanhar sua eventual pré-seleção do dia 27 de fevereiro a 10 de abril, na internet.

Já a modalidade P-Fies não há lista de espera.

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) oferece financiamento para cobrir os custos das mensalidades de instituições privadas de ensino superior.

A oportunidade de financiamento com juro zero é voltada para os estudantes com renda per capita mensal familiar até três salários mínimos. Nesta categoria, o aluno começará a pagar as prestações respeitando o limite de renda.

Já o P-Fies é destinado aos estudantes com renda per capita mensal familiar até cinco salários mínimos. Esta categoria funciona com recursos dos fundos constitucionais e de Desenvolvimento e com recursos dos bancos privados participantes.

Para participar do programa, os estudantes devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, e obtiveram nota média nas provas igual ou superior a 450. E também, não podem ter zerado a redação.

Já para os bolsista parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni), ou seja, aqueles que têm bolsa de 50% da mensalidade, podem participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa.