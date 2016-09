Felipe Massa anuncia aposentadoria da Fórmula 1

Divulgação Felipe Massa corre pela última vez em novembro

Felipe Massa, de 35 anos, anunciou a aposentadoria após 15 anos de Fómula 1, sendo 14 deles como titular. No dia 27 de novembro, no GP de Abu Dhabi, o brasileiro realizará despedida. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º), em uma coletiva no Autódromo de Monza.

Divulgação Felipe Massa e família

O contrato com a Williams está quase no fim da temporada e anunciou que não continuará em 2017. De acordo com o Globo Esporte, o nome mais cotado para substituição é Jenson Button, da McLaren.



Até o fim da temporada serão oito corridas, 250 na carreira. Dos 30 brasileiros que passaram pela categoria, ele é um dos seis que conquistou vitórias: 11 no total, o que o coloca como o quarto do país com mais triunfos, empatado com Rubens Barrichello, e atrás apenas de Ayrton Senna (41), Nelson Piquet (23) e Emerson Fittipaldi (14), à frente de José Carlos Pace (1). Duas das vitórias foram no Brasil, repetindo Senna, Piquet e Emerson. São também 16 pole positions, 15 melhores voltas e 41 pódios.

Divulgação Coletiva durante anúncio

Massa não pretende deixar as pistas, mesmo saindo da F1. O brasileiro ainda não definiu ainda uma categoria específica, mas deixou claro o desejo de seguir competindo.