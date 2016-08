Família é encontrada morta em condomínio no Rio de Janeiro

G1/Rio de Janeiro Família encontrada morta

Uma família foi encontrada morta, os corpos pai e duas crianças estavam no pátio perto da piscina e a mãe estava na cama. O caso aconteceu nesta segunda-feira (29), às 6h, no Edifício Lagoa Azul, Condomínio Pedra de Itaúna, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



De acordo com o G1 do Rio de Janeiro, os corpos de duas crianças e do marido caíram do 18º andar. O corpo da mulher foi encontrado na cama, dentro do apartamento. O marido era Nabor Coutinho Oliveira Junior, de 43 anos, a mulher Lais Khouri, de 48 anos, e as crianças Arthur, de 7 anos, e Henrique, de 10 anos.



A Polícia encontrou uma carta com relatos de desespero que diz: "Sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão mas, melhor acabar com tudo logo e evitar o sofrimento de todos”.

G1/Rio de Janeiro Corpos de pai e filhos estavam perto da piscina

A perícia está examinando a carta ara confirmar se realmente foi escrita por Nabor. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Fabio Cardoso, a carta deixada no apartamento aparentemente foi deixada por Nabor e mostra que ele tinha problemas profissionais. "A carta sinaliza que ele tinha problemas profissionais. Temos que analisar a carta com mais profundidade. Mas também temos que conversar com familiares para saber o que aconteceu. Ele trabalhava em uma empresa e mudou de emprego recentemente. Só podemos falar que ele trabalhava em uma grande empresa", explicou Fábio Cardoso.



Às 6h40 o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas já estavam mortas. Por volta das 8h30, Policiais da Divisão de Homicídios faziam a perícia no local.