Falta de combustível pode ter provocado queda de avião da Chapecoense

Maurício Builes, Revista Época Dos seis sobreviventes, só dois não correm risco de perder a vida

As autoridades colombianas já localizaram as caixas pretas, intactas, do avião que caiu com a equipe da Chapecoense e profissionais da imprensa, matando 71 pessoas. A polícia ainda vai analisar os dados para identificar a causa do acidente, mas as primeiras impressões são de que o piloto tenha errado o cálculo de combustível.



Um piloto de avião que viajava próximo ao voo da Chapecoense contou que ouviu a conversa da tripulação da aeronave com a torre de controle do aeroporto. Na ocasião o piloto teria pedido prioridade no pouso, por problemas com combustível.



Dos 77 tripulantes, apenas seis sobreviveram e dois não correm risco de perder a vida. A aeromoça da empresa Lamia, Ximena Suárez, é uma das sobreviventes. Ela disse que as luzes se apagaram e ela não se lembra de mais nada do que ocorreu.



Erwin Tumiri, comissário do voo, também sobreviveu e atribuiu o fato aos protocolos de sobrevivência seguidos por ele antes da queda. Ele conta que muitos se levantaram e começaram a gritar. Ele colocou as malas entre as pernas para formar posição fetal, seguindo o que é recomendado nestes casos.



O jornalista Rafael Henzel e o zagueiro Neto sofreram traumas pelo impacto, mas segundo a equipe médica, tiveram recuperação importante nas últimas horas. O jogador vai passar por outras cirurgias por conta de lesões e feridas abertas.



O lateral Alan Ruschel também sobreviveu e passou por uma cirurgia na coluna. A família recebeu a informação de que ele não perderá movimentos, mas sem confirmação médica oficial. O goleiro Jackson Follmann também sobreviveu. Ele teve uma perna amputada e corre o risco de perder outra. Com informações do GloboEsporte.com.