Facebook é a menos confiável entre as empresas de tecnologia

Uma pesquisa com usuários de internet posicionou o Facebook como a empresa de tecnologia menos confiável entre as maiores do segmento. De acordo com os dados publicados pela Quartz, uma das principais publicações de tecnologia, negócios e tendência, apenas 21% dos usuários da plataforma sentem confiança em entregar seus dados pessoais a ela.



Na outra ponta desse espectro está a Amazon, com 46% dos respondentes afirmando confiarem na forma como a empresa lida com seus dados pessoais. Na sequência vem o Google, com 42%, seguido da Apple, com 40%.



Um dado interessante, entretanto, aparece em quarto lugar na pesquisa. Na visão de 35% dos respondentes, nenhuma empresa de tecnologia merece confiança quando o assunto é a forma como lidam com os dados pessoais dos usuários. Esse total está à frente, por exemplo, da Microsoft, que arrebanhou somente 25% dos respondentes.



Quando se levam em conta apenas os números relacionados aos Estados Unidos, país-sede da publicação e também onde as empresas de tecnologia vêm passado por escrutínio maior com relação à privacidade, os resultados mudam. Enquanto o Facebook aparece ainda mais abaixo, com 19% de confiança, a Amazon amplia sua vantagem, com 50% de respostas positivas, enquanto a Apple ultrapassa a Google na segunda colocação, registrando 41%.



A pesquisa foi realizada com 1.600 leitores da Quartz, sendo que 58% deles residem em território americano.