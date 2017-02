Ex-primeira-dama Marisa Letícia falece e tem velório no Sindicato de Metalúrgicos do ABC

Agência Brasil/arquivo Ex-primeira dama Marisa Letícia falece na tarde desta sexta-feira (3)

Corpo de Marisa Letícia deixou o Hospital Sírio-Libanês, onde estava internada desde o dia 24 de janeiro, por volta das 7h30 deste sábado (4). Velório será realizado no Sindicato de Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, das 9h às 15h.



Após, será encaminhado para o Cemitério e Crematório Jardim da Colina, onde haverá a cerimônia de cremação, reservado à família no cemitério.



Marisa Letícia sofreu um Aneurisma Vascular Cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento do aneurisma. O óbito foi constatado às 18h57 de sexta-feira (3), segundo boletim médico. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família autorizaram a doação de órgãos.