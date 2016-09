Ex-presidente Lula, esposa e mais seis pessoas são denunciados na Operação Lava Jato

Ricardo Stuckert/Instituto Lula Lula e sua esposa Marisa Letícia responderam pela Operação Lava Jato

Nesta quarta-feira (14) o Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele Marisa Letícia e mais seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato.



Ao todo foram denunciados: Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia, Léo Pinheiro, Paulo Gordilho, Paulo Okamotto, Agenor Franklin, Magalhães Medeiros, Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira.



Uma coletiva de imprensa será realizada nesta tarde para que os detalhes da denúncia sejam explicados e repassados pelos procuradores, já que Lula, a esposa e mais três pessoas foram investigadas em agosto deste ano.



As investigações foram iniciados em cima de crimes como corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, supostas irregularidades na aquisição e na reforma de um apartamento tríplex do Edifício Solaris, no Guarujá, no litoral de São Paulo, e no depósito de bens do ex-presidente.