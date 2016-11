Ex-ministro da Cultura diz que gravou conversas com Temer e Geddel

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Marcelo Calero teria 'grampeado' conversa até com o presidente da República

O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero disse aos investigadores da Polícia Federal ter gravado conversas sobre a liberação do empreendimento imobiliário em Salvador. Foram alvo do "grampo" de Calero o próprio presidente, o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, e o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo desta sexta-feira (25).



Calero narrou ter recebido pressão de vários ministros para que convencesse o Instituto do Patrimônio Histório Nacional (Iphan) a voltar atrás na decisão de barrar o empreendimento La Vue, onde Geddel diz ter adquirido um apartamento, nos arredores de uma área tombada de Salvador.



Após receber pressão de Geddel, o ex-ministro procurou Temer para tratar do caso, mas o presidente o “enquadrou”, segundo Calero, para tentar buscar uma saída para o impasse na liberação do empreendimento. A conversa com Temer ocorreu no Planalto no dia 17, véspera do pedido de demissão de Calero.