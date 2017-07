Ex-assessor de Lula e Dilma morre aos 76 anos em São Paulo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Marco Aurélio Garcia foi assessor especial para assuntos internacionais dos dois governos anteriores

O assessor especial para assuntos internacionais nos governos Lula e Dilma, Marco Aurélio Garcia, faleceu vítima de infarto, aos 76 anos, nesta quinta-feira (20), em São Paulo.



Era professor aposentado de história da Universidade de Campinas (Unicamp) e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), onde ocupou a função de secretário de Relações Internacionais do Partido.



O PT publicou um texto na internet, onde afirmou que Marco Aurélio Garcia foi um "importante líder" na construção e execução da política externa brasileira, além de ser um dos "grandes apoiadores" do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e do fortalecimento das relações entre países do hemisfério sul. (Conforme site G1)