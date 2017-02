Equipe médica realiza primeiro exame para atestar morte cerebral em Marisa Letícia

Heinrich Aikawa/Instituto Lula Ex-primeira-dama será submetida a um segundo exame às 18h05, conforme hospital

Marisa Letícia passou pelo primeiro exame necessário, seguindo protocolo, para que equipe médica possa atestar morte cerebral, uma vez que já foi anunciada a ausência de fluxo sanguíneo no cérebro.



A família já autorizou que a ventilação mecânica seja retirada depois da confirmação da morte cerebral. O ex-presidente Lula postou em seu perfil no Facebook uma mensagem sobre o protocolo de avaliação confirmando os horários dos exames.



Luiz Inácio Lula da Silva tem recebido diversas autoridades e amigos no hospital, para prestarem as últimas homenagens à ex-primeira-dama.



Veja o novo boletim médico



Às 12h05 desta sexta-feira (03/02) foi realizada a primeira etapa do protocolo de morte encefálica da sra. Maria Letícia Lula da Silva, que deverá ser finalizado às 18h05 da data de hoje.



As equipes que a acompanham são:



Coordenação – Professor Dr. Roberto Kalil Filho



Neurologia Clínica – Professor Dr. Milberto Scaff



Neurocirurgia – Dr. Marcos Stávale



Neurorradiologia – Dr. José Guilherme Pereira Caldas