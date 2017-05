Em plena Reforma a Previdência, Temer e ex-assessor teriam negociado 25 anos de propina da JBS

Boca Maldita Deputado afastado Rodrigo Rocha Lourdes (PMDB-PR) e Temer, acusados de receber propina para atuarem em favor da JBS no Cade.

A delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS, e dos seus diretores, têm abalado as estruturas da vida política brasileira.



Em depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR), o diretor da multinacional, Ricardo Saud, alega ter negociado uma espécie de “aposentadoria” para Temer e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor e amigo do presidente.



A propina semanal, conforme o depoimento de Saud à PGR, seria em troca da “ajudinha” de Temer a uma decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre o preço do gás boliviano, que beneficiou a empresa.



O vídeo, disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o diretor da JBS diz que, após a intervenção do presidente, o “problema” foi resolvido no Cade, por intermédio de Rocha Lourdes.



Saud ainda dá detalhes da conversa, ocorrida, segundo o delator, em 24 de abril, numa cafeteria, em São Paulo.

Segundo ele, o interlocutor de Temer disse “Não, eu já organizei lá no Cade. Esse vai ser o contrato agora padrão. O Cade vai ter que fazer isso não só com vocês como com outras pessoas. Mas por que eu não fiz por mais tempo? Eu não fiz por mais tempo até pra nós analisarmos se o negócio tá bom. Se tá ganhando dinheiro mesmo, se esse é o melhor jeito de vocês nos darem propina, como é que vai ser, como que tá tudo".



Na sequência, segundo os fatos narrados, Saud responde: "Mas então vamos fazer isso pra 25 anos. Tem como fazer pra 25 anos". Ele falou: 'não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer pra 30 anos', ele falou. Eu peguei e falei: "Pô, isso aí é uma aposentadoria pro Michel. Uma aposentadoria pra vc e pra ele. Vocês não vão mais ter dificuldade"

Em seguida, o diretor da JBS, fala sobre a possibilidade de algum governo reverter a decisão que beneficiou a empresa. De acordo com o depoimento, Rocha Lourdes então responde: “Pra derrubar isso tem que trocar o Cade inteiro, e não vai mais trocar ninguém lá porque nós já substituímos todo mundo”, finaliza o deputado.



Buscas

Na manhã de ontem (18), a Polícia Federal realizou busca e apreensão de documentos na sede do Cade, em Brasília, para apurar se o deputado Rocha Lourdes e Temer receberam propina para favorecer a empresa, em processo tramitado no Conselho.