Elize Matsunaga vai a júri sobre o Caso Yoki

Reprodução Promotoria investiga se houve ajuda para ocultar o corpo

Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou reabertura do caso, para apurar se Elize não teve ajuda no assassinato do marido.



O caso ocorreu em maio de 2012, a família denunciou o desaparecimento do empresário no dia 21 daquele mês, duas semanas depois Elize foi presa e confessou ter matado o marido com um tiro na cabeça, cortado o corpo, colocado em malas e jogado as partes na Estrada dos Pires, em Cotia.



Elize alegou ter agido sozinha, porém a suspeita de que um caseiro tenha a ajudado a ocultar o corpo do marido.

No entendimento da acusação sobre o caso, ela premeditou o crime, pois queria o dinheiro do seguro de vida e da herança de Marcos, atirando nele e o decapitando quando ele ainda estava vivo.



A acusada cumpre pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, à espera da realização do júri.