Elize Matsunaga é condenada a 19 anos e 11 meses por matar e esquartejar o marido

G1 Marcos Matsunaga diretor da Yoki foi assassinado pela esposa em 19 de maio de 2012, Elize foi condenada em um dos júris mais longos do Estado de SP.

Na madrugada desta segunda-feira (05), a justiça de SP condenou a 19 anos e 11 meses de prisão Elize Matsunaga, ré confessa do assassinato e esquartejamento do marido Marcos Matsunaga, em maio de 2012.



Durante depoimento Elize disse que durante a discussão o marido a agrediu com um tapa, o que a fez ir ao quarto e buscar a arma, voltando a sala ela apontou a arma ao marido, que a confrontou e então efetuou o disparo, porém só percebeu que o mesmo havia sido atingido, quando deu a volta pelo corpo caído e viu que o tiro havia acertado a cabeça de Marcos.



Ainda durante o depoimento a justiça, ela disse que precisava retirar o corpo do apartamento e a única forma que encontrou era esquartejando o marido, e confessou a necessidade de contar por desejar que a filha soubesse que realmente foi ela quem fez, uma vez que de qualquer jeito seria a principal suspeita do caso.



O júri ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista. Com duração de sete dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo. O júri foi formado por quatro mulheres e três homens, que ficaram reunidos por mais de 2h30 para definir o julgamento. O juiz Adilson Paukoski deu a sentença às 2h07 desta segunda-feira.



Condenação



Ela foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio sem chances de defesa da vítima, e mais 1 ano, dois meses e 1 dia por destruição e ocultação de cadáver. Os jurados não consideraram as qualificadoras "motivo torpe" (por vingança e dinheiro) e "meio cruel" (que a vítima ainda estaria viva quando foi esquartejada), pedidas pela promotoria. Elize já cumpriu 4 anos e meio de prisão antes do julgamento.