Eleição da Mesa Diretora na Câmara Legislativa abre disputa por cargos

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Eleição 2017 da mesa diretora abre disputa por cargos

Os partidos que ocupam cadeiras na Casa abriram uma disputa que envolve outros cargos da Mesa Diretora considerados estratégicos para as atividades e para o jogo de poder legislativo.



No dia 2 de fevereiro, os deputados se reunirão no plenário para definir a nova composição da Mesa Diretora. Além da presidência da Câmara, estão em jogo os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes, além do comando de quatro secretarias e quatro vagas de suplentes de secretários.



Parte dos cargos são cobiçados por mais de uma sigla. As primeiras movimentações das bancadas da Câmara com relação a estes postos de direção indicam que a definição dos novos integrantes da Mesa Diretora não será fácil.

Pelas regras da Câmara, a ordem de indicação para cada cargo deve respeitar a proporcionalidade do tamanho das bancadas.



Para os cargos da Mesa, com exceção do presidente, somente são aceitas candidaturas avulsas, além das escolhas já feitas pelos partidos, se o candidato pertencer à mesma legenda ou bloco que tem direito a fazer a indicação. Depois que todos os nomes forem escolhidos e indicados, é feita a votação em plenário.



A mesa diretora da Câmara é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e da administração da Casa. O presidente da Mesa Diretora, que é o presidente da Câmara, tem em suas mãos o poder de representar a Casa, presidir as sessões, decidir sobre questões de ordem e reclamações, autorizar o andamento de processos de impeachment do presidente da República, além de, em conjunto com líderes de partidos, definirem a pauta de votação.



Além disso, o presidente da Câmara é, atualmente, em razão de o país não ter um vice-presidente da República, o primeiro na linha de sucessão da Presidência. Aos vice-presidentes da Câmara, cabe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos.



O primeiro-secretário da Câmara tem a prerrogativa de cuidar dos serviços administrativos da Casa, entre outras funções. Durante as sessões, os secretários assumem o comando dos trabalhos, na ausência do presidente e dos vice-presidentes.



Os suplentes, por sua vez, podem ser substitutos dos secretários, além da possibilidade de representar a Mesa e a Câmara em relações externas e integrar grupos de trabalho e comissões externas. (conforme informações do G1)