Eduardo Cunha tem mandato cassado por 450 votos a favor

Lucio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados Eduardo Cunha

Foi aprovado, pelo plenário da Câmara dos Deputados, a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha. A votação aconteceu na segunda-feira (12), com 450 a favor, dez contra e nove abstenções.



De acordo com a Agência Brasil, esse é um dos mais longos processos a tramitar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que durou 11 meses e interrompe o mandato de um dos políticos mais controvertidos dos últimos anos.



Cunha perde o mandato de deputado e fica inelegível por oito anos. A sessão começou 19h, foi suspensa poucos minutos depois pelo presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ), que esperava maior quórum e retomada pouco depois das 20h.



Falaram o relator do processo no Conselho de Ética, Marcos Rogério (DEM-RO), o advogado de Cunha, Marcelo Nobre, e o própro deputado afastado. Rogério rebateu argumentos da defesa e de aliados de Cunha, que acreditam que mentir sobre a Petrobras tenha sido de menor gravidade.



Ainda de acordo com a Agência Brail, Eduardo Cunha omitiu, ao longo de anos, da Câmara dos Deputados e nas sucessivas declarações de renda, a propriedade de milhões de dólares em contas no exterior.



Cunha negou que ser o proprietário de quatro contas no exterior apontadas pela Procuradoria-Geral da República como sendo dele e de seus familiares. De acordo com a Agência Brasil, Cunha afirmou que terceiros administram os bens, e que os valores têm origem em operações comerciais e no mercado financeiro, como a venda de carne enlatada para países da África.



Cunha foi um dos principais políticos do Brasil, perto de completar 58 anos pode sumir do cenário político de Brasília de forma meteórica. O político fique inelegível por oito anos, além do tempo restante para o fim do mandato.