Durante gravação do programa Caldeirão do Huck, Luciano presencia tentativa de suicídio

Reprodução Mulher é socorrida por Luciano Huck durante gravação de externa

Apresentador Luciano Huck, presenciou tentativa de suicídio de uma senhora, durante a gravação do seu programa na cidade de Fortaleza (CE), ele levou um susto, parou tudo e ajudou a socorrer a mulher que se feriu, ela foi socorrida no local e encaminhada ao hospital, segundo informações ela cortou os pulsos na frente da equipe do programa.



Segundo o site “Otvfoco”, incidente ocorreu no bairro Novo Mondubim, onde o apresentador iria entregar a estrutura da Escola de Música do Projeto Acordes Mágicos. Além deste projeto, Luciano também visitou a comunidade do Titanzinho celeiro dos melhores surfistas de Fortaleza, onde já fez algumas matérias para o programa.