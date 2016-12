Deputado quer mudar CLT para permitir

Divulgação/Câmara Notícias Deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT)

Na contramão do que propõe o presidente Michel Temer (PMDB) quanto às reformas para flexibilizar regras trabalhistas, o deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), propõe mudar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para permitir que as mulheres se afastem do trabalho durante o período menstrual. Conforme o portal Conjur, o texto foi apresentado pelo deputado na última quarta-feira (21).



As mulheres se afastariam do trabalho por até três dias. Já o empregador poderia cobrar depois a compensação dessas horas. Bezerra declarou que não haveria prejuízo para nenhuma parte, já que a “força de trabalho feminina (estaria) sempre no melhor nível de produtividade”.



Conforme o projeto de lei, “o afastamento do trabalho durante a menstruação tem respaldo científico e é defendido por médicos, levando-se em conta as alterações sofridas pelo corpo feminino durante esse período”.



De acordo com o deputado, um estudo feito no Brasil constatou que aproximadamente 65% das mulheres sofrem de cólica menstrual e cerca de 70% têm queda da produtividade do trabalho causados pelas dores e por outros sintomas associados, como cansaço maior que o habitual (59,8%), enjoo (51%), cefaleia (46,1%), diarreia (25,5%), e dores em outras regiões (16,7%).



Se aprovada, a proposta acrescentaria um dispositivo na CLT no trecho que trata da jornada da mulher. Clique aqui para ler o projeto de lei.