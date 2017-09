Data do exame que dá certificado do ensino fundamental e médio muda de novo

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2017 teve novamente a data alterada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , de acordo com publicação do Diário Oficial desta terça (19). A prova será aplicada em 19 de novembro, e não mais em 22 de outubro. A abertura dos portões e o início do exame foram adiados uma hora, por causa do horário de verão.



A explicação para a mudança de data é "um atraso na homologação da licitação, que inviabilizou a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma". Esta é a segunda vez em que o Inep altera o exame - em agosto, houve também uma retificação do calendário, com a mesma justificativa de problemas de logística.



O Encceja PPL, para pessoas privadas de liberdade, também foi adiado - será aplicado em 21 e 22 de novembro.



O exame pode fornecer o diploma de ensino fundamental ou ensino médio para pessoas que não se formaram na idade escolar correta. Em 2017, será aplicado para 1.573.862 candidatos. Desses, 301.583 farão provas para o ensino fundamental e 1.272.279, para o ensino médio. A aplicação ocorrerá em 564 municípios do Brasil.



Novo calendário

Aplicação do Encceja: 19 de novembro



Manhã:



Provas do ensino fundamental: ciências naturais e história e geografia



Provas do ensino médio: ciências da natureza e ciências humanas



Abertura dos portões - 8h



Fechamento dos portões - 8h45



Início das provas - 9h



Término das provas - 13h



Tarde:



Provas do ensino fundamental: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; e matemática



Provas do ensino médio: linguagens e redação; e matemática



Abertura dos portões - 14h30



Fechamento dos portões - 15h15



Início das provas - 15h30



Término das provas - 20h30



Aplicação do Encceja PPL: 19 de novembro



Manhã:



Provas do ensino fundamental: ciências naturais e história e geografia



Provas do ensino médio: ciências da natureza e ciências humanas



Chegada em sala- 8h



Questionário Socioeconômico- 8h15 a 8h45



Início das provas- 9h



Término das provas - 13h



Tarde:



Provas do ensino fundamental: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; e matemática



Provas do ensino médio: linguagens e redação; e matemática



Chegada em sala- 14h



Questionário Socioeconômico- 14h15 a 14h45



Início das provas- 15h



Término das provas - 20h



Como as provas se estruturam?



São quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, e uma redação.



Ensino fundamental:



Prova I: Ciências naturais



Prova II: História e geografia



Prova III: Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação



Prova IV: Matemática



Ensino médio:



Prova I: Ciências da natureza e suas tecnologias



Prova II: Ciências humanas e suas tecnologias



Prova III: Linguagens e códigos e suas tecnologias e redação



Prova IV: Matemática e suas tecnologias