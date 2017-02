Crise atinge os Correios causando diminuição no quadro de funcionários e agência

Deurico/Arquivo Capital News Buscando economizar em aluguéis e salários, correios aposta em fusão entre unidades

Com quatro anos de crise, Correios aposta em fusão de agências para tentar reverter a crise que a Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos (ECT) enfrenta.



A quantidade de agências que vão baixar as portas ainda não foi divulgada, mas a estatal vai fundir agências próximas. Atualmente, os Correios contam com 6.511 agências próprias. A estratégia da empresa será ampliar a rede de agências franqueadas, pouco mais de mil hoje e criar a figura de microempreendedor postal, uma pequena empresa que assumiria os serviços postais em localidades menores.



Com essas alterações, como o fechamento de agências próprias, os Correios economizam nos custos de manutenção ou aluguel dos imóveis e na redução do quadro de funcionários. As agências franqueadas são selecionadas por meio de uma oferta pública e remuneradas com um porcentual das receitas dos serviços.



Atualmente, oferecem quase todos os serviços postais das agências próprias, mas não atuam como correspondentes bancários. Há negociações para que os franqueados possam também oferecer serviços financeiros por meio do Banco Postal.