Corpo de Marisa Letícia é cremado em São Bernardo do Campo

Divulgação Lula se emociona e fala antes do encerramento

O corpo da ex-primeira-dama foi cremada em São Bernardo do Campo. A cerimônia aconteceu no sábado (4), no Cemitério Jardim da Colina. Antes de deixar o local, sob chuva, Lula se despediu do público que o aguardava do lado de fora. Dona Marisa Letícia foi velada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.



O velório começou por volta das 9h30 e foi encerrado às 15h30. Às 15h56, Lula e a família deixaram a sede do sindicato com o carro funerário. O caixão foi coberto com as bandeiras do Brasil e do PT. O ex-presidente Lula e os filhos do casal recebem os cumprimentos de amigos e políticos.



Lula falou antes do encerramento da cerimônia, agradeceu a presença das pessoas e contou um pouco sobre a história da mulher. "Agradeço a todos que vieram prestar solidariedade [...] Já chorei a quantidade que daria pra recuperar a represa Cantareira. Palavra de agradecimento a cada mulher, homem, parentes, minha vida não seria um décimo do que é se não fosse esse sindicato, se não fosse esse salão. Vocês não têm ideia da representatividade desse espaço. Aprendi a falar, perdi medo do microfone, aprendemos a lutar contra a ditadura, pensamos em criar PT, fazer greve da categoria. E a partir daqui saiu muita inspiração para outros sindicatos. Aqui eu conheci a Marisa, casei com Marisa. Aqui tivemos nossos filhos e aqui ela sustentou a barra. Sou resultado das greves, mas também sou resultado de uma menina que parecia que era frágil, mas que me ajudou a fazer tudo", disse.



O ex-presidente também comentou sobre as investigações da Operação Lava Jato e disse que "Marisa morreu triste pela canalhice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela. Tenho 71 anos e vou viver muito, espero, e quero provar que os facínoras que levantaram leviandades contra a Marisa tenha a humildade de pedir desculpas a ela".