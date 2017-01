Copom reúne-se para definir taxa Selic 2017

Começa nesta terça-feira (10) a primeira reunião do ano para definir a Selic, no Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), a taxa básica de juros da economia, pelos próximos 45 dias. A reunião tem duração de dois dias, e a decisão será anunciada nesta quarta-feira (11).



Caso se confirme, a taxa, atualmente em 13,75% ao ano, cairá para 13,25%%. A expectativa das instituições financeiras, segundo o boletim Focus, pesquisa semanal do BC, é de uma redução de 0,5 ponto percentual na Selic.



Nas duas últimas decisões, o comitê cortou a Selic em 0,25 ponto percentual. Diante da recessão econômica e da melhora na inflação, o BC tem sinalizado que pode intensificar o corte da taxa básica. As instituições financeiras consultadas para o Focus preveem que, até o fim de 2017, a taxa básica cairá para 10,25% ao ano.