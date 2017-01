Comando de chacina em Manaus saiu da Máxima em Campo Grande segundo imprensa Nacional

Deurico/Capital News Presídio de Segurança Máxima

A ordem foi recebida e cumprida pelos detentos do Complexo Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, rebelião totalizou 56 mortes na semana passada, segundo matéria veiculada no Fantástico, neste domingo (08), a informação divulgada é de autoridades federais e estaduais.



O traficante José Roberto Fernandes Barbosa é conhecido no mundo do crime como Zé Roberto da Compensa, um dos chefes da facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região Norte do Brasil, e está preso na Penitenciária de Segurança Máxima da Capital.



De acordo com autoridades a ordem que chegou a Manaus, era de matar criminosos de uma facção rival, da região sudeste, que estavam disputando com a quadrilha amazonense o controle de tráfico da região Norte.







O presídio está localizado em uma região estratégica, onde é escoada a droga produzida no Peru e na Colômbia, sendo estes países, os dois maiores produtores de Cocaína, através da Rota dos Solimões.