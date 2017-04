Cantor Jerry Adriany morre aos 70 anos no Rio de Janeiro

Morreu na tarde de domingo (23), aos 70 anos, o canto e ídolo da Jovem Guarda, Jerry Adriany. Ele lutava contra um câncer e estava internado no Hospital Vitória, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Óbito foi confirmado por volta das 15h30 e seu velório está sendo realizado no Cemitério Francisco Xavier, na Zona Portuária. O enterro está marcado para às 17h desta segunda-feira (24).



Jerry Alves de Souza nasceu no dia 29 de janeiro de 1974 e adotou Jerry Adriani como norme artístico em 1964, quando deu início a sua carreira. Artista gravou seu primeiro CD todo em italiano, nomeado “Italianíssimo”.



No ano de 1965 o cantor passou a gravar em português, reunindo músicas no idioma no disco “Um grande amor”. Jerry também apresentou programas de TV e fez participações no cinema como ator.



Fã de Legião Urbana, o artista chegou a gravar um disco só com músicas da banda, todas gravadas em italiano. Segundo o site oficial do cantor, o trabalho realizado em 1990 chegou a bater a marca de 200 mil cópias.