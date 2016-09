Campo-grandenses disputam no futebol de 7 nos Jogos Paralímpicos

Agência Brasil As partidas duram 60 minutos divididos em dois tempos

Os campo-grandenses disputam no futebol de 7 paralímpico, adaptação do esporte convencional para jogadores com paralisia cerebral ou deficiências similares que são sequelas de traumatismos cranioencefálicos ou acidentes vasculares cerebrais. O time joga às 9h, contra Grã-Bretanha e será transmitida ao vivo pela TV Brasil.



De acordo com a Agência Brasil, na modalidade há apenas sete jogadores de cada time em campo, além de sete reservas. Não há a regra de impedimento e os arremessos laterais podem ser feitos com apenas uma das mãos, rolando a bola para dentro do campo.



Em média as partidas duram 60 minutos divididos em dois tempos. As medidas do campo são menores que as do futebol convencional: 75 metros x 55 metros.



Nos Jogos Paralímpicos Sidney 2000, o Brasil conquistou a medalha de bronze e em 2004 a medalha de prata. Já nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, a seleção brasileira chegou a brigar por medalha, mas, na disputa pelo bronze, acabou sendo derrotada pelo Irã por 5 a 0.