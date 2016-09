Brasil vence Grã-Bretanha na estreia do futebol de 7

Tamanho do texto

Agência Brasil Seleção brasileira vence primeiro jogo

A seleção brasileira de futebol de 7 venceu a Grã-Bretanha por 2 a 1 na estreia do esporte nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (8), primeiro dia dos jogos.



Logo no começo o Leandrinho abriu o placar. O brasileiro Maycon e o britânico David Porcher também marcaram gols na partida. Com 56% de desempenho, o Brasil apresentou melhor jogo em campo, com nove chutes a quatro da Grã-Bretanha.



De acordo com a Agência Brasil, o time terminou o jogo com quatro cartões amarelos. A seleção brasileira tem três pontos e ocupa a primeira colocação no grupo A. o próximo jogo acontece sábado (10), às 19h, contra a Irlanda, já na segunda-feira (12) joga contra a Ucrânia, às 19h.