Brasil e Bolívia assinam acordo de cooperação em saúde na área de fronteira

Brasil e Bolívia assinaram acordo de cooperação em saúde na área de fronteira. A cooperação entre os dois países foi firmada, nesta sexta-feira (6), em Brasília (DF), durante a visita do ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Fernando Huanacuni. Do lado brasileiro, o acordo foi assinado pela secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Gerlane Baccarin.

Os dois países têm mais de 3.420 km de fronteira, que se estende por quatro estados brasileiros (Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia).

Por essa razão, a cooperação em matéria fronteiriça tem caráter estratégico. O “Acordo Interinstitucional Internacional em Matéria de Cooperação em Saúde na Fronteira” constitui um marco institucional para estimular esforços de coordenação na área de saúde na fronteira. Para implementá-lo, será criado um Grupo de Trabalho em Saúde na Fronteira Brasil-Bolívia, com o objetivo de identificar e propor soluções para questões de saúde que afetem as populações da zona fronteiriça dos dois países.

Além desse acordo, Brasil e Bolívia também têm cooperado em áreas como a capacitação em emergências de saúde, com transferência de tecnologias e conhecimentos do Sistema de Monitoramento de Emergência (SIME) brasileiro à Bolívia.

Cooperação Técnica

O Ministério da Saúde possui mais de 50 projetos de cooperação técnica internacional em andamento, e há mais de 70 projetos já concluídos. Com a Bolívia, está em negociação uma campanha de vacinação canina antirrábica conjunta, nos municípios bolivianos de Puerto Suarez e Puerto Quijarro. Em janeiro de 2017, o Brasil doou 70 mil doses de vacina de cultivo celular à Bolívia. O Ministério da Saúde do Brasil também apoiará o custeio de vacinadores do município de Corumbá.