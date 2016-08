Bonner e Fátima Bernardes anunciam fim do casamento em Twitter

Tamanho do texto

Instagram/Reprodução Casal anuncia separação

O casal William Bonner e Fátima Bernardes anunciou aos fãs que o casamento chegou ao fim, após 26 anos. Os jornalistas publicaram no twitter o fim do relacionamento.



O casal escreveu que a amizade e admiração continuam. "Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William", escreveu o casal.



O casal se conheceu nos bastidores do Jornal da Globo, em 1990. Em 21 de outubro de 1997, nasceram os trigêmeos. Fátima assumiu a bancada do "Jornal Nacional" em 1998, ao lado William. Eles trabalharam juntos até 2011 e em 2012 passou a comandar o próprio programa, "Encontro com Fátima Bernardes".