Bolsonaro manifesta apoio a fazendeiros presos em MS

Reprodução Em vídeo que parece ter sido gravo pelo celular, parlamentar fala do caso em Caarapó e manifesta apoio a fazendeiros

O deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSC) manifestou apoio aos produtores rurais presos no ano passado acusados de envolvimento no ataque foi à comunidade Tey Kuê, em Caarapó (MS), na ação que deixou um indígena morto e oito feridos.



“Aos irmãos nossos de Mato Grosso do Sul, esses cinco fazendeiros que estão aí, o que eu puder fazer por vocês, eu faço; reconheço o trabalho de vocês pela propriedade privada, e a forma como justamente vocês de defendem”, diz o parlamentar, na gravação que parece ter sido feita pelo celular e que circula pelas redes sociais.



Três dos cinco fazendeiros presos tiveram o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça Federal de Dourados (MS), no sábado (30). No dia 12 de junho de 2016, índios da comunidade Tey Kuê, da etnia Guarani-Kaiowá, ocuparam a Fazenda Yvu - que incide sobre a Terra Indígena Dourados Amambaipeguá.



De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (3), pelo Ministério Público Federal, os proprietários rurais e mais 200 ou 300 pessoas, munidas de armas de fogo e rojões, se organizaram para expulsar os índios à força do local em 14 de junho. De acordo com testemunhas, foram mais de 40 caminhonetes que cercaram os índios, com auxílio de uma pá carregadeira, e começaram a disparar em direção à comunidade. De um grupo de 40 a 50 índios, oito ficaram feridos e um veio a óbito.