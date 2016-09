Boatos sobre FGTS são negados por Temer

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente comenta sobre boatos

O presidente Michel Temer desmentiu boatos de que trabalhadores demitidos sem justa causa poderiam perder o direito ao saque desse benefício. O presidente garantiu que os recursos obtidos a partir desse fundo continuarão sendo usados para a ampliação das obras de saneamento e de moradia.



De acordo com a Agência Brasil, Temer lembrou que nos 50 anos de existência do FGTS, muitos dos valores obtidos a partir do fundo foram usados para ampliar o número de moradias no país, tendência que será mantida. Segundo ele, mais de 4 mil municípios, o que representa 73% dos municípios brasileiros, já tiveram obras financiadas pelos recursos do FGTS.



“Vamos continuar a utilizar esse recursos para ampliar saneamento, moradia e outras atividades do Poder Público. Serão aplicados mais de R$ 218 bilhões em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana”, acrescentou.



Temer anunciará ações de gestão na saúde pública. Serão medidas de investimentos em Unidades de Pronto Atendimento e ações com entidades filantrópicas.