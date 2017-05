Azul começa a cobrança de bagagem despachada

Divulgação/Assessoria Cobrança passa a valer a partir de 1º de junho

A partir do dia 1º de junho, a companhia aérea Azul passará a tarifar as bagagens dos passageiros em vôos nacionais. Segundo o site G1, novas classes tarifarias promocionais serão oferecidoas aos clientes. Aqueles que optarem por bagagens de mão será oferecido um desconte de até 30%, caso o mesmo deseje despachar a bagagem o valor cobrado será de 30,00 reais. Em entrevista ao G1, o presidente da Azul diz que isso será um marco na aviação, o cliente além de encontrar tarifas mais baixas poderá viajar por todo o país.



Com essa mudança duas categorias serão inseridas na companhia. A tarifa AZUL e MAIS AZUL. Na escolha da categoria Azul, o cliente pagar mais barato pelo bilhete aéreo e poderá optar pela cobrança ou não da bagagem despachada, ao contrário da categoria Mais Azul, onde o cliente poderá comprar como de costume a passagem e terá direito de despachar até 23 kg de bagagem. De início essa cobrança passa a valer de vôos que partirem de Viracopos em Campinas, para 14 destinos nacionais.



A regra de cobrança na bagagem:

A alteração feita pela Agencia Nacional da Aviação (Anac), prevê que as companhias aéreas cobrem pelo despacho das bagagens. O que não era feito antes, o valor para o despacho das mesmas estava incluso no valor do bilhete emitido para o passageiro.A mesma deveria ter entrado em vigor no dia 14 de março deste ano, mas uma liminar obtida pelo Ministério Público de São Paulo, acabou derrubando-a.