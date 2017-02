Avião que transportava Aécio Neves faz pouso de emergência

Reprodução/Redes Sociais Ninguém ficou ferido

Aécio Neves (PSDB-MG) estava em um jatinho que fez pouco de emergência no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (9) e ninguém se feriu.



A aeronave saiu de Brasília e seguiria até Congonhas, mas apresentou problemas. Uma parte do pneu sob a asa esquerda caiu no aeroporto durante a decolagem. Em seguida o piloto solicitou prioridade e pousou com sucesso.



A emergência chegou a ser acionada às 22h com bombeiros e equipe médica, mas não foi preciso. O político estava com mais uma pessoa e dois pilotos, de acordo com informações do G1 de São Paulo.