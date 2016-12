Avião com 118 pessoas a bordo é sequestrado na Líbia

Tamanho do texto

Um avião da companhia aérea Afriqiyah Airways que fazia um voo interno na Líbia foi sequestrado nesta sexta-feira (23) e desviado para Malta. O Airbus A320 estaria com 118 pessoas a bordo. Segundo a imprensa local, dois sequestradores ameaçaram explodir o avião. A informação é da Agência Ansa.



O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmou a informação em seu Twitter. "Informado da possível situação de sequestro em um voo interno líbio desviado para Malta. Operações de segurança e emergência em espera", escreveu.



O avião estaria com dois sequestradores a bordo, os quais estariam com bombas manuais, disseram fontes de Valeta.

*Agência Ansa