Ancine abre inscrições para a 1ª Bienal Internacional do Cinema Sonoro

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da BIS - Bienal Internacional do Cinema Sonoro. O evento tem como objetivo revelar e estimular filmes com uma linguagem sonora criativa e acontece do dia 16 ao dia 25 de março, em Goiânia.



O período de inscrição vai até o dia 15 de janeiro. Os interessados devem se inscrever preenchendo a ficha de inscrição no site oficial, disponibilizando um link protegido por senha com a cópia do filme.

Divulgação/Ancine Festival de cinema em Goiânia com foco na sonorização de filmes está com inscrições abertas até 15 de janeiro



Para as competições, serão selecionados 10 filmes de longa-metragem e 15 filmes de curta-metragem. Os curtas devem ter no máximo 21 minutos de duração, e os longas, no mínimo 60 minutos. O júri vai premiar os filmes pela melhor direção de som, melhor som direto, melhor roteiro de som, melhor edição de som, melhor mixagem, melhores efeitos sonoros e melhor som.



Confira o edital http://bis.art.br/wp-content/uploads/2016/11/regulamento-bis-2017.pdf