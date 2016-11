Alvo de denúncia, ministro de Temer recebe apoio de líderes

Valter Campanato/Agência Brasil Geddel Vieira Lima

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima receberá hoje (22) um manifesto de apoio de todos os líderes dos partidos da base de Michel Temer. A informação é do líder do governo na Câmara, deputado André Moura (PSC-SE). O documento será entregue no Palácio do Planalto.



Responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Legislativo, Geddel foi acusado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero de tê-lo pressionado para liberar a obra de um edifício em Salvador que havia sido embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu abrir um processo para investigar a conduta de Geddel no episódio. Órgão vinculado à Presidência, a Comissão de Ética fiscaliza eventuais conflitos de interesse envolvendo integrantes do governo.



O colegiado não tem poder para punir nenhum servidor público, entretanto, como é um órgão consultivo do presidente da República, que pode recomendar ao chefe do Executivo sanções a integrantes do governo, entre as quais demissões.



Mas antes mesmo de a comissão analisar a denúncia contra Geddel, o Palácio do Planalto já adiantou que o ministro da Secretaria de Governo não será demitido.



Geddel chegou ao se emocionar ao falar sobre o assunto e disse que, para ele, o assunto está encerrado.