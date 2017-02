Alexandre Moraes é sabatinado pelo Supremo Tribunal Federal

Agência Brasil Caso exista a aprovação, Moraes deve assumir o acervo de 7,5 mil processos que estavam no gabinete de Teori Zavascki

A Comissão de Conselho e Justiça (CCJ) do Senado realiza a sabatina de Alexandre Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).A expectativa é de que a sessão seja longa, podendo se estender até o período da noite.



Os senadores terão 10 minutos para fazer perguntas, enquanto Moraes terá o mesmo tempo para a resposta. As réplicas e tréplicas dos parlamentares terão cinco minutos de duração.



Os senadores da base do governo foram orientados a serem econômicos nas perguntas ao candidato a ministro do Supremo. Os líderes da base devem distribuir perguntas entre os senadores de suas bancadas para evitar que todos falem.