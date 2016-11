Adriana Ancelmo tem mais de R$ 11 milhões bloqueados pelo Banco Central

No fim do dia desta segunda-feira (21), cumprindo mandado judicial a pedido do juiz federal Sérgio Moro, Adriana Ancelmo, esposa do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral, tem bens em nome de sua empresa, bloqueados pelo Banco Central.



No mesmo dia em que a Operação Calicute da Policia Federal prendeu Sérgio Cabral, fortuna estimada em mais de R$ 11 milhões, em nome da empresa Ancelmo Advogados, teve determinação de bloqueio solicitada.

Ricardo Moraes / Reuters Mulher do Sérgio Cabral, ex-governador do RJ, tem bens em nome de sua empresa bloqueados a pedido do juiz federal Sérgio Moro



Além do ex-governador, mais oito pessoas foram presas na operação, suspeitos de desviar dinheiro de obras do governo estadual feitas com recursos federais, o valor estimado é de mais de R$ 220 milhões em verbas públicas.



Moro solicitou ao Banco Central investigações nas contas de Adriana, sendo em uma conta encontrados o valor de R$ 10 milhões e o resto em três contas da empresa vinculada a ela, ao todo foram apreendidos R$ 11.000.094,67.



Adriana é suspeita de lavagem de dinheiro e de ser beneficiária do esquema criminoso, no último dia (17), foi alvo de condução coercitiva, ou seja, conduzida pela Polícia Federal para depor sobre as investigações que culminaram na prisão do marido pela Operação Lava Jato.